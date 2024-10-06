Юрист назвал ошибки в паспорте, из-за которых вас не пустят за границу

Ошибки в загранпаспорте могут стать причиной отказа в выезде за границу. Юрист Юрий Митин перечислил ошибки, которые могут помешать россиянину выехать за рубеж.

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Первыми в списке являются ошибки в персональных данных: если в загранпаспорте неверно указаны Ф. И. О., дата рождения или другие данные.

За неактуальные данные человека также могут не выпустить за границу, например, если документ просрочен или аннулирован. Также человека остановят, если снимок в загранпаспорте нечеткий, некачественный или не соответствует внешности владельца, передает NewsNN.

Эксперты советуют россиянам внимательно проверять данные загранпаспортов перед поездками. Даже мелкие неточности могут стать причиной больших проблем. К изъятию паспорта могут привести неправильно написанные старые названия городов, неправильный перевод русских букв на латиницу, опечатки в названиях городов или в имени.

Жительница города Озерска Челябинской области отсудила около 500 тысяч рублей за ошибку в загранпаспортах, из-за которой семья не смогла улететь в отпуск в Таиланд. Отмечается, что загранпаспорта изъяли у женщины и ее сына в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ошибки при попытке вылета.