Как самарцам вернуть деньги за проезд

В Самаре пассажиры общественного транспорта могут вернуть деньги за билет, если поездка была прервана по независящим от них причинам. Об этом рассказали в трамвайно-троллейбусном управлении (ТТУ) города.

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Для возврата средств пассажиру необходимо подать письменную претензию на имя директора ТТУ.

В заявлении следует указать дату поездки, номер билета, время его приобретения, маршрут следования, причину возврата денег, а также номер банковской карты, с которой была списана оплата, и контактный телефон, пишет sovainfo.ru.

Если сам билет отсутствует, факт поездки можно подтвердить выпиской с банковского счета.

Напомним, что аналогичные меры в подобных ситуациях действуют в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось о том, что в Госдуме хотят обязать работодателя оплачивать проезд до работы своих сотрудников.