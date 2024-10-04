Российские туристы рассказали об идеальном отдыхе

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным.

Как сообщает "Авиасейлс", специалисты провели исследование среди 2064 пользователей и выяснили, что безупречным отпуск чаще всего делает изучение новых мест и расслабление на пляже. Так сказали 53 и 33 процента респондентов соответственно.

Другими важными критериями стали невысокая стоимость поездки, хорошая компания и возможность выспаться, пишет РИА Новости.

Барьерами для идеального путешествия стали финансовые сложности (так сказали 53 пользователей). Также мешают отдыху плотный рабочий график (12 процентов), отсутствие компании (восемь процентов) и нерешенные бытовые вопросы (два процента).

Ранее "СП" писала, что в Китае решили облегчить предоставление платежных услуг для путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа.