Что нужно взять с собой в экзотическое путешествие с детьми

Любая поездка с ребенком — суперответственное мероприятие, особенно? если для отпуска вы выбрали экзотическую страну. Мы поговорили с Аленой Никольской, режиссером и продюсером популярной программы о путешествиях, которая рассказала нам о самых важных вещах при планировании отпуска с детьми.

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Аптечка

Не стоит надеяться на местные аптеки, ведь мало того, что там может не оказаться привычных лекарств, вам могут просто не продать что-то важное без рецепта. Алена:

«Возьмите препараты, на которые у ребенка точно нет аллергии».

Помимо прочего, не забудьте про пластыри и антисептики, и чем меньше ребенок, тем больше вероятности, что вам понадобится этот набор. В экзотических странах есть огромный риск отравиться или же просто столкнуться с непереносимостью местных продуктов, запаситесь антигистаминными препаратами. Также в вашей тураптечке должен быть пакетик с глюкозо-солевым раствором для борьбы с кишечными инфекциями.

Берите средства передвижения с собой

Идеально взять с собой легкую коляску, которая в сложенном виде выглядит как трость, и вы легко возьмете ее в самолет. Не надейтесь, что вы обойдетесь без дополнительных средств в поездке, особенно если ребенок маленький. У вас просто может не быть времени или возможности купить все необходимое на месте, тем более, если вы выбираете не слишком туристические маршруты. Кроме того, по возможности, захватите с собой велосипед или самокат, чтобы ребенок мог кататься по набережной или по курортным улицам. Это избавит вас от необходимости покупать для него что-то новое на месте, так как он будет постоянно занят.

Дезинфекторы

В экзотических странах вы не обойдетесь без дезинфектора. Наш эксперт рекомендует обрабатывать руки ребенка (да и свои) раз в несколько часов, особенно перед едой. Наш организм не всегда готов справляться с необычными микробами, с которыми вы так или иначе столкнетесь во время отдыха. Всегда лучше предупредить отравление, чем бороться с ним в чужой стране.

Теплые вещи

Даже если вы едете в жаркий климат, хотя бы одна теплая вещь должна присутствовать в багаже. Алена:

«Джинсы вам точно не помешают, так как погодные условия могут быть совершенно непредсказуемыми».

Также стоит прихватить в багаж несколько шляпок для ребенка: по словам нашего эксперта, они теряются быстрее всего, а тратить время на поиски новой вместо пляжного отдыха не хочется.