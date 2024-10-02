Туристам хотят дать постоянную скидку на железнодорожные билеты детям

Детям от 10 до 17 лет предлагают предоставить льготу на билеты в поезда дальнего следования в любое время года. Проект постановления Правительства РФ, который сделает это возможным, прорабатывает Минтранс.

Скидка составит половину от стоимости билета в плацкартный и общий вагоны, а также в двухэтажные вагоны с четырехместными купе. Она распространится на всех детей от 10 до 17 лет, независимо от того, учатся ли они в школе, колледже, институте или на дому.

Текущее положение о льготе включает в себя только школьников очной формы обучения. Кроме того, купить билет по сниженной цене можно лишь с сентября по май. Инициатива же предлагает расширить поддержку на весь год, включая лето.

Также для получения льготы на текущий момент детям пока еще нужна справка из образовательного учреждения. В случае принятия нормы подтверждение из общеобразовательных учреждений о нахождении ребенка на очном обучении больше не понадобится.

Ранее «ТурДом» писал, что Госдума предложила ввести налоговый вычет за оплату путевок в детские лагеря независимо от их профиля. Сейчас денежную поддержку можно получить только при отправке ребенка в оздоровительный или спортивный лагерь. Однако большинство организаций, обеспечивающих школьникам летний досуг, такого статуса не имеют.