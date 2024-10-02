Семь правил безопасности для путешествия автостопом

Путешествие автостопом — всегда рискованное мероприятие, особенно если в такую поездку отправляется девушка. Мы поговорили с Аленой Никольской, режиссером и продюсером популярной программы о путешествиях, которая рассказала о главных правилах безопасности во время поездки на чужом авто. Берем на заметку!

Используем федеральные трассы

Все дороги федерального значения в России обозначаются буквой «М», а в Европе — буквой «Е». Алена:

«Например, у нас дорога Москва-Белгород обозначается как 'М2», а Москва-С-Петербург обозначается «Е95».

На региональных дорогах вам будет сложнее поймать авто, так как там просто ниже поток. Региональные дороги обознаются «Р», «А» или «К». Как говорит наш эксперт, намного безопаснее перемещаться по любой дороге днем и следить, чтобы водитель не сворачивал на другие, а для этого заранее изучите маршрут до точки назначения.

Ловите машину у заправки

Важный момент — на любой заправке есть камеры, и в случае опасной ситуации есть больше шансов, что номер машины смогут отследить. А вот остановок в пустынной местности, далеко от жилых застроек, лучше избегать.

Надеваем цветную одежду

Во-первых, так меньше шансов, что вас собьют на дороге, а во-вторых, так будет проще привлечь внимание водителей, которые могут вас подбросить до точки назначения.

Устанавливаем зрительный контакт

Обратите внимание на тех, кто едет не спеша, примерно метров за триста поднять руку и поймать взгляд водителя через стекло. Как говорит наш эксперт, люди останавливаются в три раза чаще. Обязательно сообщите, что вы едете бесплатно, чтобы избежать неприятностей.

Не садитесь к подозрительным людям

Если при первом разговоре вы чувствуете агрессию от человека либо в салоне авто витает запах спирта, садиться в автомобиль не стоит, как бы вас ни уговаривали. Кроме того, когда в машине помимо водителя есть еще один-два мужчины, это тоже повод отказаться от поездки. И в принципе стоит подумать несколько раз, садиться ли в машину к мужчине-водителю, если вы путешествуете одна.

Не кладите вещи в багажник

Важно правило, о котором забывают, — никогда не кладите вещи в багажник. Алена:

«Вы должны быть готовы выскочить с вещами в любой момент, кладите их либо на колени, либо в ноги».

Никаких личных бесед

Ведем разговоры на общие темы во время поездки. Вы не можете знать, в какой момент человек отреагирует агрессивно, особенно это касается тем политики и религии. Если водитель сам начинает подобные разговоры, отшутитесь и как можно быстрее сверните диалог.