Спрос на осенние речные круизы – 2024 бьет рекорды

В недавнем интервью заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов отметил, что ежегодный прирост спроса на речные круизы составляет не менее 20–30%.

По мнению экспертов Круизного центра «Инфофлот», на устойчивый рост продаж речных круизов влияют три основных фактора: 1. Рост популярности направления. С каждым годом все больше туристов выбирают круизы по рекам России. 2. Улучшение качества теплоходов и обслуживания. Судоходные компании ежегодно инвестируют прибыль в совершенствование своего продукта. 3. Высокая возвратность туристов. Этот показатель достигает 90%.

Операторы речных круизов, видя рост спроса предлагают клиентам все больше круизов.

Это связано с увеличением количества клиентов, которые узнают о новом направлении и рассматривают его как вариант для отдыха. А рост спроса стимулирует и рост предложения. И при этом загрузка речных круизов остается на высоком уровне. В навигацию 2025 года операторы, что в 2023-м заканчивали в сентябре, планируют расписание вплоть до ноябрьских праздников и даже позже.

Серьезный рост популярности осенних круизов виден и в продажах туристических агентств. Среди партнеров, работающих с Круизным центром «Инфофлот», в 2024-м они выросли в среднем на 80%.

Для туристических агентов, которые хотят быть в курсе тенденций рынка и новых продуктов, Круизный центр «Инфофлот» предлагает большой интенсив – онлайн-регату. Эта программа поможет разобраться в круизном продукте и освоить методы продаж.

«В ноябре мы подведем итоги и подарим лучшим участникам обучающий круиз», – комментирует Эльвира Спешилова, руководитель отдела развития агентской сети «Инфофлота».

Для тех, кто только начинает знакомиться с круизным рынком, на обучающей платформе ProCruises уже доступны уроки о продукте, целевых аудиториях и механиках, которые помогут в продажах. Материалы на платформе бесплатны, регистрация доступна по ссылке.

«Инфофлот» предоставляет партнерам комплексную поддержку и делится знаниями. В телеграм-канале «ИнфофлотPRO» собраны главные круизные новости и выгодные предложения.

Реклама. ООО «ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ», ИНН 9718206621, erid: 2VSb5yfsUv4