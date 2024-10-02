Посольство Японии попросило туристов не скреплять документы степлером

Посольство Японии в России опубликовало подробные требования к документам для заявителей на визу. Как утверждают эксперты по данному направлению, столь исчерпывающую инструкцию дипмиссия выпустила впервые. И вызвано это обилием ошибок среди заявителей. Сами требования не поменялись, а вот турпоток в этом году вырос значительно.

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Для оформления разрешения на въезд в Страну восходящего солнца туристы должны принести анкету, загранпаспорт, копию внутреннего паспорта, выписку из банка и справку с работы, программу пребывания, бронь авиабилетов и оплаченное резервирование отелей. В случае подачи заявления на визу В также потребуется письмо на английском или японском языке, объясняющее необходимость многократных посещений.

Из важных уточнений, на которых часто прокалываются впервые подающие документы: оригиналы справок из отделения российского банка и с места работы обязательно должны быть с «мокрой» печатью и подписью сотрудника: распечатки из личного кабинета или онлайн-выписку не примут.

Для получения многократной визы помимо прочего может потребоваться подтверждение посещения Японии хотя бы один раз за последние 3 года. А при оформлении разрешения через доверенное лицо сам заявитель в этот момент должен непременно находиться на территории России, отмечают в посольстве.

Интересно, что указанные документы просят предоставлять именно в том порядке, в каком они перечислены, т. е. начиная с анкеты. Также желательно, чтобы листы не соединялись скрепками или скобами степлера.

Ранее «ТурДом» писал, что итальянский визовый центр в Петербурге VMS расширил список требований для заявителей на шенген. Теперь каждый работающий турист должен предоставить трудовую книжку и сведения по ней за последние 10 лет.