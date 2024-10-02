Омский аэропорт закупает новую установку для досмотра багажа

Омский аэропорт ищет поставщика рентгенотелевизионной установки для досмотра багаж. С ее помощью можно будет выделять в сумках подозрительные материалы, определять органические и неорганические опасные предметы. Также установка предполагает функции выделение в рамку непроницаемых объектов и ручной маркировки оператором подозрительного багажа.

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Поставщик должен самостоятельно установить и запустить установку в здании цеха бортового питания рядом с аэропортом, обеспечить ее гарантийное обслуживание. Стоимость закупки - 6,2 млн рублей.

В 2021 году омский аэропорт закупал аналогичные установки для досмотра багажа пассажиров в здании аэровокзала. Тогда максимальная цена договора составляла 14,3 млн рублей.