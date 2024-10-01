Туристам предлагают слетать в Европу за 8 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене авиабилеты из Москвы в ряд городов Европы на вылеты осенью и зимой. Их анонсировала бюджетная авиакомпания FlyOne Armenia, не объявляя публично о распродаже.

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Тарифы начинаются от 8 тыс. руб. за стыковочный перелет туда-обратно через Ереван. Впрочем, по такой цене места на рейсах надо ловить – они доступны лишь на некоторые даты и в крайне ограниченном количестве.

Например, за 8 тыс. руб. нам удалось найти билеты из российской столицы в Барселону (Испания), вылет туда – 1 декабря, обратно – 8-го (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 10:30 1 октября. – Ред.).

За ту же сумму можно слетать с 10 по 17 января из Москвы в Париж (Франция) с пересадкой в Ереване.

А с 4 по 11 ноября – в Ларнаку (Кипр).

Все указанные тарифы предполагают перелет только с ручной кладью. Если взять в самолет чемодан, экономия сведется на нет – за багаж придется доплатить вдвое больше, чем за перелет налегке, в итоге билет обойдется в 3 раза дороже.

FlyOne Armenia также выставила на продажу недорогие билеты на прямые рейсы в Ереван из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод – 4 тыс. руб. туда-обратно.