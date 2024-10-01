Названы важные правила при покупке авиабилетов

Командировка, отпуск, поездка к родным... Зачастую россияне предпочитают поездам самолеты. И это не удивительно, ведь воздушный транспорт быстрее, чем наземный. Однако цены на многие категории товаров довольно быстро растут. Поэтому возникает логичный вопрос – как до конца 2024 года изменятся цены на авиабилеты? Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала руководитель туристического агентства «География» Елена Агаршева.

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По словам эксперта, к концу года не произойдет фантастического изменения цен на авиабилеты.

«Рост цен всегда происходит в рамках инфляции. В прошлом году цены на авиабилеты увеличились, в том числе по причине роста стоимости топлива и затрат авиакомпаний на обслуживание самолетов, так как в России летают самолеты зарубежные. Кроме того, с ростом интереса к полетам внутри страны наблюдается значительное изменение в структуре рейсов. В настоящее время 80% пассажирских перелетов у российских авиаперевозчиков приходится на внутренние направления, а лишь 20% на международные», – объясняет Елена Агаршева.

Что немаловажно, российские перевозчики сильно снизили цены на авиабилеты во время пандемии коронавируса. Спустя пять лет цены на полеты возвращаются в привычные рамки.

«Тем, кто планирует перелет, нужно помнить об одном важном правиле: во время предварительного бронирования билетов, цены всегда ниже», – говорит руководитель туристического агентства «География», напоминая, что билеты можно приобрести за 11 месяцев до даты полета.

Что касается международных перелетов, то тут складывается иная ситуация. Цена билета напрямую зависит от курса валюты.