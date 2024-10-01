Названы преимущества отдыха в бархатный сезон

Цены на туры в бархатный сезон значительно ниже, чем летом, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, бархатный сезон — это самое прекрасное время для отдыха.

Во-первых, температура на курортах не такая высокая, как в самый пик сезона, что дает возможность насладиться отдыхом без жуткой жары. Во-вторых, в бархатный сезон меньше туристов с детьми, что для некоторых является важным показателем. Да и в целом в этот период туристов меньше. В-третьих, цены на туры значительно ниже, чем в самый пик сезона, что тоже привлекает туристов, — сказала Ансталь.

Эксперт отметила, что температура воды и воздуха в этот период приближается к одинаковым значениям и купаться в море становится комфортнее. Еще одним бонусом она назвала красивый загар, так как солнце в этот период менее агрессивное.

Ранее стало известно, что Турция и Таиланд стали самыми популярными направлениями для летнего отдыха у россиян. По словам президента по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, также туристы часто ездили в ОАЭ. Кроме того, он отметил, что по итогам года Турция приблизится к 6–8 млн российских туристов.