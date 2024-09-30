Что пассажиры чаще всего забывают в аэропортах

За последние 5 месяцев в комнаты невостребованного багажа во Внуково поступило более 10 тыс. вещей, забытых пассажирами. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

В списке, помимо чемоданов и сумок, оказалось достаточно много необычных вещей. Так, некоторые туристы оставляли в терминалах свои зубные протезы и даже слуховые аппараты. Кто-то пошел в самолет в прямом смысле без ботинок. Также в этом перечне детские горшки и ванночки, инвалидная трость и коляска, пылесос, мультиварка, сковорода и даже гвозди.

В Домодедово за три летних месяца было найдено почти 13 тыс. забытых путешественниками вещей.

«Все они доставлены в службу Lost & Found. Самые необычные среди находок – бубен и кирка», – сообщили в авиагавани.

Сотрудники аэропорта также рассказали, что чаще всего пассажиры забывают забрать с собой очки, телефоны, ключи, небольшие сумки и детскую одежду. Впрочем, улетающим в отпуск беспокоиться не стоит, срок хранения вещей, забытых в терминале, составляет 30 дней. А оставленный в самолете багаж можно получить в течение 6 месяцев.

Отметим, что за весь прошлый год пассажиры потеряли в аэропортах столицы больше 90 тыс. вещей. Как правило, это электронные гаджеты, пластиковые карты или аксессуары. Однако были и запоминающиеся экземпляры. Например, во Внуково забывали игрушки интимного характера, ведро с краской и автозапчасти, а в Домодедово – коробки со мхом и разобранный шкаф.