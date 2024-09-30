Как приморцам попасть в санаторий за счет государства

Некоторые категории жителей Приморского края могут пройти санаторно-курортное лечение бесплатно, за бюджетный счет. Кому положена эта льгота и как ее получить, выяснял «ФедералПресс».

С какого возраста в Приморье появляется право на бесплатное санаторно-курортное лечение

С начала 2025 года право на санаторно-курортное лечение за счет бюджета будут иметь приморцы, достигшие возраста 65 лет, тогда как в России планка установлена на возрасте 70 лет. Изменение на минувшей неделе утвердили в трех чтениях депутаты краевого Законодательного Собрания.

«Для продления периода долголетия, сохранения активности и повышения качества жизни граждан старшего возраста в Приморье», – пояснила Светлана Красицкая, министр труда и социальной политики региона.

Кто еще теперь может бесплатно съездить в санаторий в Приморье

Согласно решению парламентариев, теперь для решения о выдаче путевки отменяется критерий «одиноко проживающий». Путевки будут предоставляться по аналогии с иными категориями (почетные граждане, почетные жители) неработающим ветеранам труда и гражданам с низким доходом.

Как получить выплату на санаторно-курортное лечение в Приморье

В Приморье для обеспечения права льготных категорий граждан на прохождение лечения в санаториях не предусмотрен формат денежных выплат.

Можно получить бесплатную путевку или социальный сертификат.

Как получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение в Приморье

Чтобы реализовать свое право на льготное санаторно-курортное лечение, приморцу нужно обратиться в МФЦ или подать заявление через региональный портал «Госуслуги». Для этого необходимо подготовить документ, который подтвердит льготный статус.

Подать заявление с учетом новых условий можно с 2025 года.

Сколько бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение выделяется в Приморье

С начала 2024 года по таким путевкам уже бесплатно оздоровились около 700 жителей Приморского края. В общей сложности в бюджете региона в текущем году году на эти цели заложено более 45 миллионов рублей.

Льготникам предлагаются для отдыха и лечения санатории «Сахарный ключ» и «Золотой берег».

Ранее сообщалось, что в Приморье возвращают в собственность края и муниципалитета шесть бывших пионерлагерей. Суды уже завершились или еще идут в отношении территорий и имущества экс-лагерей «Прометей», «Юный Приморец», «Изумруд», «Лесная Поляна», «Нептун» и «Космос».