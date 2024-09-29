Туристические агрегаторы предупредили о снижении доступности путешествий

Ассоциация туристических агрегаторов предупреждает о риске снижения турпотоков из-за нового законопроекта, ограничивающего лимит бесплатной рассрочки до 15 тысяч рублей. В случае принятия закона, операторы рассрочки будут обязаны вносить информацию о сделках в Бюро кредитных историй. Ассоциация, в которую входят сервисы МТС Travel, Tutu, «Яндекс Путешествия» и другие, отмечает, что средние траты россиян на путешествия значительно выше этой суммы, что может снизить доступность отдыха, особенно для многодетных семей.