Холодные сплавы: специалист Московской поисково-спасательной службы на водных объектах рассказала правила безопасности и дала советы любителям активного отдыха

<p style="text-align: justify;">Осенние сплавы по рекам – это не только адреналин и приключения, но и особый мир, полный красок. Пожелтевшие рощи, прозрачная вода, прохладный воздух и синее небо создают неповторимую атмосферу. Многих любителей водного туризма не отталкивает и зимний мороз, напротив – заснеженные берега и застывшая природа погружают в настоящую сказку. Что говорить – русские реки прекрасны в любой сезон.</p> <p style="text-align: justify;">«В начале осени 2019 года мы с сестрой отправились в путешествие на Алтай, чтобы сплавиться по реке Катунь. Это был незабываемый опыт! – делится впечатлениями Надежда Ершова, начальник информационно-аналитического отдела Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. – В сентябре Катунь становится прозрачной и приобретает яркий бирюзовый оттенок. Такую красоту в природе встретишь нечасто.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Алтай – это горы с буйной растительностью, ароматы разных трав, чистейший воздух, которым, кажется, можно наслаждаться бесконечно. Мы не могли упустить возможность сплавиться по Катуни на рафте. Я настоятельно рекомендую этот вид активного отдыха всем, кто ценит природу и приключения», – рассказывает специалист.</p> <p style="text-align: justify;">Чтобы сплавы в холодное время года оставили только приятные воспоминания, важно помнить о собственной безопасности. И начинается она с грамотной подготовки и сборов.</p> <p style="text-align: justify;">«Моя личная рекомендация: составляйте списки. Независимо от опыта, без них можно упустить что-то важное, – продолжает Надежда. – В моем перечне, помимо прочего, всегда есть собственная аптечка. В ней лежат пластырь и бинт, обезболивающие, обеззараживающие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, антигистаминный препарат, средства от кашля, мазь от ожогов и лекарство от желудочно-кишечных расстройств.</p> <p style="text-align: justify;">Обязательно возьмите с собой средства связи, компас и ламинированную карту, а лучше GPS-навигатор – они могут стать вашими лучшими друзьями в возможных экстренных ситуациях», – добавляет специалист. </p> <p style="text-align: justify;">Следующий этап сборов – спасательное снаряжение. Каски и спасательные жилеты обязательны!</p> <p style="text-align: justify;">«При выборе жилета и каски важно правильно подобрать их размер. Жилет должен плотно сидеть на теле, но не сковывать движений, а каска – хорошо прилегать к голове. На воде защитную экипировку снимать запрещено, – настаивает она. – Наш сплав по Катуни был организованным, и средства индивидуальной защиты выдал инструктор. Любой сплав я рекомендую проводить с опытным инструктором или гидом. Эти люди имеют необходимые навыки прохождения маршрутов, знают, как действовать в экстренных ситуациях и оказывать первую помощь».</p> <p style="text-align: justify;">Вне зависимости от сезона, сплав по воде означает риск переохлаждения: «Чтобы уберечь себя от этого, желательно брать 2-3 комплекта теплой одежды на флисе и неопрене, термобелье, спальники с утеплителем и водонепроницаемые палатки. Для защиты вещей от воды я также использую специальные гермомешки».</p> <p style="text-align: justify;">Что еще необходимо сделать во время подготовки к сплаву? Конечно, выбрать и изучить маршрут.</p> <p style="text-align: justify;">«Согласно методике Федерации спортивного туризма России, маршруты делятся на шесть категорий в зависимости от протяженности и сложности препятствий. Начинающим подойдет первая категория: мелководные реки с невысокими волнами. При выборе также помогают отчеты туристов. В них путешественники описывают пройденные водоемы, возможные места для стоянок и дороги, по которым можно вернуться в цивилизацию. Отчеты легко найти в интернете, например на официальном сайте библиотеки спортивных походов. Если вы все же выбрали сложный маршрут, о сплаве необходимо сообщить спасателям. В случае реальной угрозы спасательная служба будет знать, откуда забирать вашу группуНачало формы».</p> <p style="text-align: justify;">Правда, вряд ли перевернувшееся плавсредство отнесется к реальной угрозе. Подобную ситуацию на бурных реках даже можно отнести к обыденным.</p> <p style="text-align: justify;">«Если вы оказались в воде, не паникуйте – помните, на вас спасательный жилет. Переворот рафта, к примеру, частая ситуация. Его корпус для этого обмотан веревками, за которые можно ухватиться. Однако если рафт или лодка уже далеко, а впереди пороги, преодолеть их можно самостоятельно – лежа на спине, подтянув ноги к поверхности. Так вы сможете отталкиваться от камней. Попав на спокойный участок реки, перевернитесь и плывите к берегу против течения под небольшим углом».</p> <p style="text-align: justify;">Сплавы – это отличный способ провести время с друзьями, насладиться природой и получить заряд бодрости на весь сезон. Но в первую очередь это командная работа, требующая слаженных действий всех участников, особенно в вопросах безопасности:</p> <p style="text-align: justify;">«Члены команды должны быть очень внимательны, беречь друг друга и не подвергать неоправданным рискам. Необходимо учитывать потенциальные угрозы, принимать меры предосторожности самому и следить за тем, чтобы к этому серьезно относились другие», – подытожила Надежда.</p> <div class="mceNonEditable" data-entity="gallery"> <div class="mos-carousel-plugin__main-image-wrapper"> <div class="mos-carousel-plugin__main-image"></div> </div> <div class="mos-carousel-plugin__nav"> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> </div> </div>