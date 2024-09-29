Зачем переводить телефон в режим полета

Телефоны можно переводить в режим полета не только во время перелетов. Оказывается, эта функция может быть полезной и при других случаях.

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В режиме полета отключаются все беспроводные соединения. К ним относится Bluetooth, GPS, Wi-Fi и мобильная связь.

Используйте авиарежим при проблемах со связью или интернетом вместо того, чтобы делать перезагрузку всего устройства. Достаточно 30 секунд в режиме полета.

Также этот режим экономит заряд батареи. При этом авиарежим увеличивает скорость зарядки смартфона.

Ранее сообщалось, что, если вы поменяли смартфон, но ваш старый еще хорошо работает, не торопитесь выбрасывать его. Зарядите гаджет, выключите его и оставьте в шкафчике. Есть пять способов, как использовать старый телефон.

До этого NEWS.ru рассказал, что смартфон можно легко проверить на предмет прослушки или слежки. Это делается с помощью набора команд. Чтобы понять, прослушивается ли ваш телефон, необходимо узнать, происходит ли переадресация вызовов.