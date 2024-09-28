Туристы стали выигрывать суды из-за ошибок в загранпаспортах

Туристы начали выигрывать суды по отказам в выезде. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне выигрывают иски у федеральных органов исполнительной власти, которые допустили ошибки при выдаче загранпаспортов. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, уже есть несколько прецедентов, когда возместили полную стоимость сгоревших билетов. Эксперт отметил, что на решение проблемы повлияло в том числе активное освещение в СМИ.

Как сообщает Интерфакс, весной этого года стало известно, что россиянам стали чаще отказывать в выезде за рубеж из-за ошибок в документах. Сотрудники погранслужбы находили неточности в загранпаспортах туристов, признавали такие паспорта недействительными и изымали их. Речь шла о разном написании имен с буквой «ё», или несовпадении названий населенных пунктов (Свердловск и Екатеринбург, Самара и Куйбышев).