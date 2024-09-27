Пассажиры Air France смогут играть в видеоигры онлайн

Летом следующего года французская компания Air France начнет оснащать более 200 своих самолетов оборудованием для спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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«Starlink в конечном итоге заменит нынешних поставщиков услуг связи на борту Air France, включая Anuvu, Intelsat и Panasonic Avionics, которые используют спутники на геостационарной орбите», — говорится в публикации.

В Air France утверждают, что Starlink обеспечит сверхскоростное соединение «как на земле», что позволит пассажирам, в частности, играть в видеоигры онлайн и смотреть ТВ.

Ранее издание сообщило, что на самолетах американской компании United Airlines заработает спутниковый интернет Starlink.

United Airlines ради контракта со SpaceX будет постепенно отказываться от давнего партнерства с компаниями Viasat, Panasonic, Thales и Intelsat. Начать оснащение более 1000 самолетов системами Wi-Fi от Starlink американский оператор планирует в 2025 году.