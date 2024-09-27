Минтранс предложил новую форму электронного посадочного талона

Минтранс России предложил установить новую форму электронного посадочного талона для приведения документа к единому стандарту. Соответствующий проект приказа ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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Форма определяет обязательное содержание электронного посадочного талона, а также включает рекомендуемый образец документа. В талоне должны будут указываться Ф. И. О. пассажира, номер рейса, маршрут, дата и время отправления рейса, время начала и окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку на борт, номер посадочного места на борту воздушного судна, а также двумерный штриховой код (Aztec Code, Data Matrix или QR-Code). Кроме того, измененный формат талона позволит авиаперевозчику указывать в электронном посадочном талоне при необходимости иные сведения, в том числе предусмотренные международными договорами.

Электронный посадочный талон пассажир предъявляет на экране электронного устройства при прохождении предполетного досмотра, на выходе на посадку на борт воздушного судна и по запросу бортпроводников при входе в самолет. Если в аэропорту у пассажира нет доступа к документу, он может распечатать бумажный посадочный талон на стойке регистрации.

В Минтрансе напомнили, что электронный посадочный талон формируется в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок с учетом требований этой системы к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной системы, и ее оператору. Документ также создается с учетом мер по защите информации, содержащейся в ней, и порядка ее функционирования, утвержденных постановлением кабмина.

В настоящее время требования к электронному посадочному талону выполняются авиакомпаниями на основании резолюции 792 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая имеет рекомендательный характер.

Вместе с тем в российском законодательстве нет единых требований к форме документа, что приводит к тому, что единый по своему содержанию документ может иметь у разных перевозчиков разный внешний вид.

Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на унификацию практики оформления электронного посадочного талона различными перевозчиками, в том числе в целях удобства использования указанного документа работодателями, оформляющими командировочные расходы, при подтверждении факта перевозки работника.

Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. Предполагается, что он будет действовать до 1 марта 2031 года.