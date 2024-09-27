Эксперт по туризму рассказала о доступных направлениях для отдыха

Мир становится доступнее, и экзотические направления больше не кажутся недостижимыми. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказала учредитель и руководитель туристического агентства семейного отдыха Lady On Travel Виктория Подольская.

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Интерес российских туристов к Азии и Африке стремительно набирает обороты. Подольская рекомендовала посетить Японию во время цветения кленов (момидзи). Японские ландшафты в это время становятся особенно красивыми, а яркие краски осени придают им непередаваемую атмосферу.

Она также посоветовала прогуляться по паркам Токио, попробовать уличную еду и полюбоваться городом с высоты. Можно прокатиться на сверхскоростном поезде в Киото, чтобы посетить знаменитый квартал гейш Гион и парк у храма Кодай-дзи. А в Осаке, добавила Подольская, можно совершить небольшой круиз.

— Когда в России наступает осень, в Южной Африке, наоборот, природа пробуждается после африканской зимы, — отметила эксперт в комментарии РИАМО.

Начать специалист советует со столицы ЮАР — Кейптауна, колоритного портового города, не похожего на классические представления о дикой Африке. В гавани живут морские котики, а неподалеку расположен парк Аквилла, где можно увидеть «большую пятерку» (льва, носорога, буйвола, слона и леопарда).

Путешествие можно продолжить в Замбии: посмотреть на водопад Виктория и совершить водное сафари по реке Замбези. А в Ботсване можно полюбоваться слонами и жирафами

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