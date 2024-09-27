Турэксперт перечислила способы путешествий

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В последний год доля внутреннего туризма выросла до значительных цифр. Как выяснилось, россияне любят путешествовать не только на самолете или поезде, есть также любители автомобильных турпоездок или теплоходных круизов.

Как отметила учредитель и руководитель туристического агентства семейного отдыха Lady On Travel Виктория Подольская, на автомобиле здорово путешествовать по таким российским городам, как Тула, Нижний Новгород или Суздаль. Очень удобно проехаться на собственном авто по Золотому кольцу, а вот на поезде можно организовать путешествие, например, на Кавказ.

«Стали пользоваться популярностью туры на поездах. Так, из Москвы можно организовать путешествие на Кавказ. В Карелии запустили стилизованный ретропоезд», – рассказала Подольская.

В беседе с РИАМО эксперт добавила, что с каждым годом набирают все большую популярность круизы, как морские, так и речные. А вот самолет, по мнению Виктории Подольской, это не путешествие, а всего лишь быстрый способ добраться до нужного места.

«Вообще каждый выбирает для себя оптимальный вариант в зависимости от своего бюджета и интересов. Советую пробовать разное. Каждый вариант предлагает что-то уникальное», – заключила она.

Заметим, что опытные путешественники знают, как можно избежать многих неудобств в длительной турпоездке. Инструкция о том, как можно комфортно летать рейсами дальнего следования и не испортить себе настроение опубликована на «ФедералПресс».