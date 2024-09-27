Путешественники, которые заставят вас встать с дивана

Рассказываем о людях, путешествия которых заставят вас встать с дивана и отправиться покорять новые горизонты.

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27 сентября отмечают Всемирный день туризма. Его празднуют в большинстве стран мира, включая Россию. Лучший способ его отметить - спланировать новое путешествие. А помогут в этом те, для кого не существует слов скучно, опасно и далеко. Герои наших недавних материалов доказали, что путешествовать можно при любых обстоятельствах, главное - чтобы была цель.

Едем купаться в Тихом океане с Александром Колесниковым

Одинокий путник планирует преодолеть несколько тысяч километров, чтобы увидеть всю страну своими глазами и нырнуть в Тихий океан. Будучи проездом в Омске, 38-летний москвич Александр Колесников рассказал нашему корреспонденту, что свой путь начал с деревни Бабодки Смоленской области. Именно там в 1943 году погиб его прадед. Путешествие Александра завершится в Хабаровском крае в Советской гавани.

- Я во всех морях искупался, возле которых был во время путешествия. Только в Баренцевом не стал купаться и даже ноги не помочил, потому что начался шторм, да и чувствовал себя неважно. А разболеться в дороге не самое приятное. Но зато купался в Белом в Архангельской области - это тоже Северный Ледовитый океан. В Каспийском, Азовском, Чёрном морях купался. Конечная точка моего маршрута - Советская гавань в Хабаровском крае. Как можно, проезжая мимо Тихого океана, не искупаться в нём? - говорит Александр Колесников.

Почему путешественник оставил работу финансистом, как осуществляет свои мечты, почему путешествует один и что пообещал своей старенькой бабушке - читайте в нашем интервью.

Отправляемся в кругосветку с Алейшо Беловым

Человек, совершивший пять кругосветных путешествий на яхте (три из них одиночные), приехал в Омск, чтобы договориться о новом приключении. Инженер и путешественник из Бразилии - 81-летний Алейшо Белов в 2025 году планирует отправиться в совместную российско-бразильскую экспедицию из Бразилии по Северному морскому пути. Путешественник, яхтсмен, водолаз и писатель - за 81 год жизни он спроектировал и построил множество объектов, в том числе яхты, на которых и совершил все свои пять кругосветных путешествий. В беседе с корреспондентом "Омск Здесь" Алейшо поведал, что его большая любовь к морю началась с юношеского любопытства и случайной встречи.

- Я сам не знаю, почему меня так тянет в плавания. Я родился в Советском Союзе и был очень маленьким, когда отец и мать выехали со мной сначала в Европу, а затем в Бразилию. Уже там, когда мне было 17 лет, ухажёр моей сестры, уезжая из Салвадора в Рио-де-Жанейро, оставил часть своих вещей. Среди них были очки для подводного плавания. Я не знал тогда, что это такое, и спросил его: "Для чего эти очки?" А он ответил: "Это рыбок в море смотреть". Я и пошёл посмотреть рыбок в море. Зашёл по пояс в воду, надел очки и наклонился. И всё! Вся моя жизнь стала морем, а того человека, который перевернул всю мою жизнь, я больше и не видел никогда, - говорит Алейшо Белов.

Составляем путевые заметки с Сергеем Лебединским

В копилке Сергея Лебединского множество туристических поездок и две книги о них. Уже издана "#житьпомечте. Путешествие из Сибири в Скандинавию" о велопутешествии в Исландию и ждёт своего часа "Пересекая Байкал". Отрывок из последней путешественник представил в нашем проекте #встречисавтором. Нам в интервью он рассказал, почему в его путевых заметках природа оживает, как сохранять эмоции от приключений для будущей книги, зачем человек отправляется в путь в одиночку и что нужно для счастья.

- Подготовка к какому-то путешествию - это, я думаю, вообще база. И в этот момент эмоций, наверное, ещё больше, чем в момент самого путешествия. Очень много переживаний, внутренних страхов. Постоянно борешься, заставляешь себя, поддерживаешь. И поэтому книга пишется всегда. Но, естественно, есть скелет книги, который состоит из набросков, а их как раз-таки удаётся сделать в момент странствий. Если не будет этого скелета, то будет очень тяжело восстановить, что ты чувствовал, и вообще всю хронологию - у меня не настолько хорошая память (улыбается). Поэтому я каждый раз после ходового дня делаю записи, иногда очень большие, иногда маленькие, просто чтобы отметить важное, сделать такое вот "сохранение" и дома уже вспомнить, дописать, - отмечает Сергей Лебединский.

Отправляемся к Северному полюсу вместе с Максимом Рячкиным

20-летний программист Максим Рячкин совершил необычное путешествие к Северному полюсу. Поездка состоялась на атомном ледоколе "50 лет Победы". Путешествие студент выиграл в конкурсе "Большая перемена", разработав чат-бот. Мы выяснили у Максима, насколько сложно было добиться победы, что ждало его в пути, как прошла встреча с местом земного шара, где нет часового пояса, холодно ли купаться в Ледовитом океане и при чём тут конфеты "Мишка на Севере".

- Таких больших экспедиций, как на Северный полюс, у меня не было, - поделился Максим. - Поразила красота тех мест, вид, атмосфера непривычная, когда ты смотришь вокруг и ничего не видишь, кроме воды и неба. Льды! Я таких льдов никогда не видел. Ещё запомнилось, когда проходишь по ним ледоколом, как они взламываются, расступаются. Поразил архипелаг в Северном Ледовитом океане - Земля Франца-Иосифа. Эти горы, скалы - всё необитаемое! Там, кстати, нам устроили праздник: повара жарили барбекю прямо на палубе, на свежем воздухе, а вокруг красота! Это незабываемо. Вообще, опытный экипаж вёл ледоход так, чтобы мы могли увидеть всё самое интересное в этих местах. Нас предупреждали по радиосвязи, и мы из кают выходили на палубу. Видели необычной формы айсберги или моржей на льдине. Белых медведей хотели увидеть, высматривали, но так и не встретили.

Планируем российско-бразильскую кругосветку через Северный морской путь с Сергеем Щербаковым

Яхта "Сибирь" и её бессменный капитан Сергей Щербаков не перестают удивлять своими достижениями и планами. В 2025 году планируется российско-бразильская экспедиция по Северному морскому пути с участием Алейшо Белова и Сергея Щербакова. Совершить кругосветное плавание планируется на парусном экспедиционном судне - знаменитой яхте Fraternidade (в переводе с португальского - "Братство"). Она уже совершала две кругосветки. Проектировал и строил яхту инженер Белов лично.

- В 2019 году Алейшо помогал нам подготовиться к переходу через пролив Дрейка, когда мы на "Сибири" шли в Антарктику в честь 200-летия открытия шестого континента русскими военными моряками. Тогда мы поднимались на берег у него на верфи в Салвадоре и провели качественный ремонт подводной части корпуса "Сибири". Сейчас он вместе со своим другом и помощником Артуром Григоряном знакомится с обстановкой на нашем Крайнем Севере. В 2025 году мы под эгидой БРИКС хотим провести совместную экспедицию по Северному морскому пути. Здесь, в Салехарде, на борту "Сибири", Алейшо окончательно принял решение идти в это плавание - рассказал Сергей Щербаков.

Подготовку к экспедиции Алейшо Белов начнёт с себя, зимой заменит коленный сустав, который его очень беспокоит и практически не работает. Параллельно, уже в Бразилии, с правительством и российским МИДом будет прорабатываться вопрос участия в проекте организации БРИКС.

Также вас могут вдохновить истории омичей, которые летом 2024 года совершили сразу несколько восхождений в самых разных точках земного шара, читайте об этом в нашем большом и красочном материале.

Подробнее о путешествиях рассказывают авторы подкастов нашей студии. Подкаст "Конюх Фёдоров" посвящён приключениям, которые меняют внутренний мир человека, открывают границы сознания и наполняют здоровыми впечатлениями. Героями выпусков становятся люди, которые хотят поделиться историями своих особенных путешествий. А ещё у нас есть подкаст, посвящённый туризму в Омской области. "Главное - не проехать" - совместный проект Туристского информационного центра Омской области и нашей студии "Да будет talk!". Каждый выпуск - это конструктивный рассказ об отдельном муниципальном районе: как добраться до каждого из них, где разместиться, что посмотреть, чем угоститься и почему это место является точкой притяжения для туристов.