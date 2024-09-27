Стюардесса из России назвала запретные для пилотов самолетов действия

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала действия, которые находятся под запретом для пилотов самолетов. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Во-первых, пилотам запрещено есть одинаковую еду. Это правило существует на случай, если один из них отравится, — в таком случае второй сможет взять управление на себя. Кроме того, пилоту нельзя оставаться одному в кабине. Если кому-то из пилотов хочется в уборную, ему на замену зовут бортпроводника.

«И в кабину пилотов нельзя приносить напитки в стакане без крышки, поскольку существует огромный риск разлить жидкость на приборную панель», — заключила бортпроводница.

Ранее эта же стюардесса развеяла популярные мифы о перелетах. Одно из самых распространенных предубеждений касается отходов в туалете — на самом деле они не сбрасываются в воздухе, а скапливаются в баках, которые опустошаются на земле.