Юрист объяснил, как получить компенсацию за утерянный багаж

Эксперт организации гражданской авиации Павел Герасимов объяснил, что существует несколько категорий багажа. В зависимости от того, что именно произошло с вещами, определяется утерян багаж или задержан. Об этом пишет издание «Вести Московского региона».

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По его словам, задержанный багаж – это когда оператору неизвестно, где он находится в данный момент. У каждого багажа имеется бирка, по ней можно отследить местоположение чемодана. Когда он задержан, его просто не вовремя загрузили в воздушное судно, он мог в ходе транспортировки выпасть из тележки, попасть на другую ленту. Утерянный багаж – это когда требуется розыск багажа по приметам, так как багажная бирка была сорвана, испорчена или не отсканирована.