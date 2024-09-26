Эксперт объяснила, как не стать жертвой воров за границей

Россиянам лучше не говорить громко о своем материальном благополучии за границей и не оставлять ценные вещи без присмотра, рассказала NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. Она отметила, что в отелях лучше пользоваться сейфами или чемоданами с кодовыми замками.

Меньше привлекайте внимание историями из серии идти по улице и громко рассказывать, сколько у вас денег, и неожиданно оставить сумочку где-нибудь на столике в кафе. Правило работает не только в Турции, а в любой стране. Не оставляйте ценные вещи без присмотра, не выставляйте их напоказ, относитесь к своим вещам бережно. Во всех отелях есть сейфы, где можно оставить свои вещи. Если сейфы платные, не хотите за них платить, то можно использовать туристические чемоданы с кодовыми замками, — заявила Ансталь.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что осенью выгоднее всего брать отпуск в октябре. По его словам, именно в этом месяце установлено самое низкое число выходных. Депутат отметил, что благодаря такой пропорции можно сильно сократить долю отпускных дней по сравнению с общим количеством рабочих дней.

До этого стало известно, что около трети граждан России не стали брать отпуск этим летом. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Доля отказавшихся от летнего отдыха держится на рекордно высоком уровне второй год подряд.