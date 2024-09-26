Отказов стало в 13 раз больше: как получить визу россиянину в 2024

Эксперт Кошелева: для получения визы у россиян требуют иногда маршрут поездки. Каждая страна устанавливает минимальную сумму на день пребывания. Если консульство сочтёт, что у вас на банковском счету недостаточно денег для поездки, в визе откажут. Но это далеко не единственная причина, по которой россиянам отказывают в документе. О нюансах оформление визы в нынешних условиях «Секрету фирмы» рассказала директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.

Где россиянину нужна и не нужна виза

По сравнению с 2019 годом россиянам стали отказывать в визах в 13 раз чаще, отметила Кошелева. Да и рассматривать заявки стали дольше. Некоторые европейские страны сократили число доступных визовых центров.

Что имеем в итоге? На популярных у россиян направлениях действуют такие правила:

Турция, Таиланд, Грузия доступны без визы;

Для въезда в Шенгенскую зону или Японию требуется виза;

Некоторые страны, как Южная Корея, требуют специальные разрешения на въезд (K-ETA). Заявку на него нужно оформить минимум за двое суток до поездки.

Как грамотно оформить визу

Подавайте документы заранее

Кошелева подчеркнула, что планировать подачу документов на визу нужно заблаговременно, особенно для стран Шенгенской зоны.

"Иногда ожидание рассмотрения заявки может растянуться до нескольких месяцев. Обычно визовые центры указывают, сколько дней им потребуется на обработку информации и принятие решения, причем из-за большой нагрузки сроки могут увеличиваться (например, с 30 дней до 60)", - Елена Кошелева, эксперт.

Проверьте актуальность всех документов

Убедитесь, что все документы актуальны. Некоторые из них имеют ограниченный срок действия, а другие — нужно запросить у соответствующих инстанций прямо перед подачей заявления на получение визы.

К таким документам относятся банковские справки об остатке на счёте или справки с места работы или учёбы, объяснила эксперт.

"Также проверьте, что ваш загранпаспорт не просрочен. Он должен действовать в течение нескольких месяцев с момента въезда в страну. Конкретный срок разнится: например, для путешествия в ОАЭ или Египет паспорт должен быть годен минимум 6 месяцев с даты пересечения границы. Если срок действия паспорта подходит к концу, стоит заказать новый — по закону россияне могут иметь два таких документа", - Елена Кошелева, эксперт.

Подготовьте билеты, бронь отеля и детальный маршрут

Некоторые страны для выдачи визы просят предоставить купленные билеты или бронь отеля.

У части государств требования ещё строже: к моменту подачи документов понадобится предоставить ещё и обратный билет. Это нужно, чтобы подтвердить ваше намерение вернуться на родину, пояснила эксперт. Критерий очень важный.

Некоторые консульства также могу даже потребовать детальный маршрут поездки.

«Кроме того, будьте готовы к тому, что с вами могут связаться для уточнения деталей или подтверждения документов. Важно оперативно отвечать на такие запросы», — посоветовала Кошелева.

Подготовьте финансовые гарантии

Финансовые гарантии — это доказательство, что вы при деньгах и вам есть с чем ехать за рубеж.

На сайтах консульств указаны минимальные суммы, которые должны быть на вашем счёте. Также может потребоваться подтверждение занятости, учебы или регулярных источников дохода.

"Основные причины отказа в визе — неправильно оформленные документы или ошибки в анкете. Консульства могут отказать, если финансовые гарантии недостаточны или есть сомнения в намерении вернуться на родину. Откажут вам и в случае, если бронь отеля будет недостоверной ли билеты не настоящими", - Елена Кошелева, эксперт.

Что делать, если не дали визу

Можно подать документы повторно, устранив ошибки;

Приложите более подробные финансовые документы;

Перепроверьте весь пакет документов.

"Даже если все правила соблюдены, есть риск, что выдача документов задержится или консульство откажет в визе. На такой случай можно заранее оформить страховку с опцией на случай отмены поездки. Этот полис позволяет получить компенсацию, если путешествие не состоялось — в том числе из-за проблем с документами (отказ или задержка выдачи визы). Так можно компенсировать расходы на билеты и отель, если к моменту поездки нужной визы на руках не оказалось", - Елена Кошелева, эксперт.

Эксперт отметила, что хорошая визовая история повышает шансы на получение новой визы.

В начале сентября стало известно, что Россия и Иордания почти договорились о безвизовом режиме. Подробнее о том, где не нужен уже этот документ — здесь.