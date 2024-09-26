У туристов появилось больше вариантов улететь из Сочи в Дубай

У туристов появилось больше вариантов улететь в осенне-зимнем сезоне из Сочи в Дубай. Сегодня авиакомпания «Россия» заявила о возобновлении полетов на этом направлении. Как сообщила пресс-служба перевозчика, в начале октября частота рейсов составит 3 раза в неделю, ближе к концу – 5. А днем ранее стало известно о продлении полетной программы по этому направлению у flydubai. Журналист редакции TourDom.ru изучил предложения этих и других перевозчиков на round trip с багажом.

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У «России» на начало октября можно найти билеты на недельную поездку от 54 тыс. руб. В середине месяца минимальная стоимость повысится до 59 тыс. руб., а в ноябре поездка может обойтись и в 70 тыс. Причем мест немного, так как на маршрут поставили суперджет. У самого «Аэрофлота», который также летает в ОАЭ из южного аэропорта, цены значительно выше – в районе 100 тыс. туда-обратно.

У flydubai с тремя рейсами в неделю пока на октябрь билеты есть от 45 тыс. руб. в начале месяца и от 50 тыс. руб. – в середине. И это одни из наиболее доступных вариантов. Схожие ценники можно найти у Red Wings. У «Азимута» самые дешевые билеты начинаются от 48 тыс. руб. в ближайшие даты и далее цены растут и уже в конце октября составляют порядка 60 тыс. Предложения «Уральских авиалиний» в продаже от 51 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы могут сэкономить на рейсах в Дубай на распродажах Utair и «Победы».