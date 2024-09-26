Обманутый турист пожаловался на турагента мэру города

Необычный случай произошел в городе Стрежевой в Томской области. Турист не смог улететь в оплаченный отдых по вине турагента и пожаловался на него не в полицию или Роспотребнадзор, а сразу мэру города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сам градоначальник Валерий Дениченко.

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«Вчера вечером позвонил стрежевчанин. Сидит в аэропорту в крупном городе с путевкой в руках, но не может улететь, так как его билет оказался недействительным. Путевка не дешевая – 300 тыс. на двоих», – сообщил чиновник.

Выяснилось, что турист приобрел турпакет в местном турагентстве, которое работает под вывеской «1001 тур». До поездки никаких проблем в общении с менеджером не наблюдалось, но в день вылета она просто перестала выходить на связь.

Что касается ситуации с застрявшим в аэропорту горожанином, то мэр развел руками: помочь мужчине пока можно только советами и объяснить, какие шаги нужно предпринять, чтобы попробовать получить назад свои деньги. Однако этот случай заставил градоначальника воспользоваться служебными полномочиями и разузнать побольше о турагентстве, которое оставило туриста без отдыха. Выяснилось, что это не первая жалоба на турфирму.

«Я о подобных случаях ранее краем уха уже слышал. Начальник отдела регулирования потребительского рынка подтвердила, что это не первая ситуация. О таких обманах директор одного из турагентств рассказывала в нежелательной соцсети. Ролики с рассказами выложу в комментариях», – написал Валерий Дениченко.

Ролики мэр действительно выложил. В них менеджер одного из турагентств Стрежевого рассказала о том, что неоднозначная ситуация с работой «1001 тур» продолжается уже второй год. Известно о нескольких десятках клиентов, которые остались без отдыха после покупки тура в этой компании.

В комментариях под постом отозвались и сами обманутые туристы «1001 тур».

«Я одна из тех, кто у стойки регистрации узнал, что тур аннулирован. При этом у меня на руках были билеты, ваучер и страховка. Нас было 3 человека, в итоге я и моя дочь улетели на отдых на 3 дня позже, а третья девушка вернулась в Стрежевой. Турагент обещала вернуть деньги ей в течение 14 дней. Но денег нет. Постоянные отмазки, вранье! Все, кто пострадал, можете связаться со мной, надо остановить этот беспредел», – написала одна из читательниц.

По словам неулетевших туристов, о массовости в данном вопросе они не знали, верили турагенту, обещавшему вернуть деньги, и в полицию многие не обращались.

Отметим, что мэр Стрежевого пока о дальнейшем ходе разбирательств не сообщает. Возможно, полиция после внимания администрации города к проблеме все же начнет проверку.