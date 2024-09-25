Что делать, если собаку укачивает в машине

Причины укачивания собаки в машине и варианты помощи животному назвал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, собак укачивает в машине по двум причинам: из-за нарушений вестибулярного аппарата и стресса.

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Понять, что собаку укачало, можно по следующим симптомам:

собака нервничает и старается переместиться с места на место;

у нее частое, прерывистое дыхание;

появилось обильное слюноотделение;

тошнота;

рвота;

животное часто зевает или облизывается.

Если речь о молодом щенке, у которого еще идет активный процесс роста, то чаще всего нарушение вестибулярного аппарата проходит без ветеринарного вмешательства. Однако если собака страдает от врожденных проблем, необходимо обратиться за помощью к специалисту, который назначит медикаментозное лечение.

Следует взять с собой в дорогу чистую питьевую воду. В авто питомца нужно разместить на переднем сиденье и ехать плавно. Также лучше убрать из машины любые ароматизаторы и не включать громкую музыку.

«Если вы заметили, что собаку укачало, остановитесь, позвольте питомцу немного прогуляться, предложите свежую воду. Бывает так, что стресс является причиной укачивания. В этом случае постарайтесь заранее готовить собаку к поездке, чтобы минимизировать стресс. Позвольте питомцу привыкнуть к автомобилю и перемещению в нем. Не планируйте сразу длительные путешествия, сначала отправляйтесь в небольшие поездки», — заключил Голубев.

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