Туристы могут улететь из Москвы в Сочи за 2 тысячи рублей

В ближайшие дни туристы смогут улететь в Сочи из Москвы и других городов за 1–2 тыс. руб. в одну сторону.

© tourdom.ru

В частности, на завтра, 25 сентября, билеты в Адлер из столицы доступны за 2,2 тыс. руб. По такой цене предлагает кресла на своем рейсе из Внуково в 18:10 авиакомпания «Победа». Багаж в тариф не входит, за него придется доплатить еще тысячу.

Если пассажиры захотят отправиться в Сочи утренним самолетом, стоит выбрать рейс Utair в 10:35 из Внуково. Билет можно купить за 2,8 тыс. руб., доплата за провоз чемодана составит еще 2,6 тыс.

Подобные прайсы на маршруте Москва – Адлер сохранятся у некоторых авиакомпаний вплоть до 28 сентября. 29-го и 30-го числа билеты станут чуть дороже. А начиная с 1 октября тарифы one way вырастут как минимум до 5,7 тыс. руб. Такой вариант можно найти у «Уральских авиалиний» с вылетом из Домодедово.

Впрочем, если туристы планируют поездку на черноморский курорт с возвращением в столицу, перелет обойдется в разы дороже. В частности, авиабилеты round trip в Сочи с 28 сентября по 5 октября можно забронировать по цене начиная от 16,5 тыс. руб., плюс 4 тыс. за перевозку чемодана. Этот вариант предлагает авиакомпания «Победа».

Аналогичную картину можно наблюдать и на маршруте Казань – Сочи. На 25–27 сентября сразу три авиакомпании продают билеты в одну сторону за 1 тысячу с небольшим. Это Smartavia, Nordwind и «Победа». В стоимость входит только ручная кладь, доплата за багаж составит от 1,2 до 1,5 тыс. руб.

Перелет round trip из Казани на популярный курорт обойдется как минимум в 19,5 тыс. руб., если выбрать даты с 27 сентября по 4 октября. Лоукостер «Победа» не включает в тариф провоз чемодана, за него дополнительно просят еще 4 тыс.

Недорогие билеты в Сочи с вылетом в ближайшие даты доступны и жителям других крупных городов. Из Северной столицы и Новосибирска можно слетать на курорт, заплатив 6 тыс. руб. за дорогу в один конец, из Тюмени – 3 тыс.

Тем не менее туристы, бронируя места на рейсах в обе стороны, вряд ли смогут сэкономить – обратный перелет стоит в разы дороже.

Ранее TourDom.ru писал о появлении дешевых билетов из Екатеринбурга и Челябинска в Анталью: на начало ноября их можно купить за 6 тыс. руб.