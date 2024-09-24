Как чистить зубы при наличии пасты и отсутствии щетки

При отсутствии щетки спасти ситуацию с чисткой зубов поможет собственный палец, обмотанный марлей или бинтом, рассказала NEWS.ru гигиенист Инна Гришина. По ее словам, такая задумка не принесет обычного результата, но хотя бы поможет слегка избавиться от поверхностного налета.

Учтите, что перед нанесением на палец пасты, руки необходимо продезинфицировать либо раствором хлоргексидина, либо специальным средством, предназначенным для полости рта, — предупредила специалист.

Намотанные марля или бинт за счет фактуры улучшат качество процесса. Рекомендуется сменить повязку на пальце, обновив ее, и пройтись уже свежим «абразивом» по зубам и деснам, завершая обработку, отметила гигиенист. Производить чистку нужно бережно, круговыми движениями.

Данный способ можно назвать экстренным, потому что больше всего он подходит для личного спокойствия и только в одноразовом случае.Также вспомогательными средствами для очищения могут стать жевательная резинка и зеленый чай, но без сахара, тщательно прополощите рот, чтобы уменьшить зубной налет, — констатировала собеседник издания.

Ранее стоматолог Ольга Жидких пояснила, что главная польза жевательной резинки заключается в усиленной выработке слюны. Она объяснила это тем, что в ней содержится множество полезных микроэлементов, таких как кальций и фосфор, благотворно влияющих на состояние зубов и десен.