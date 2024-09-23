Названы главные правила этикета на борту самолета

На борту самолета лучше переключать телефон на беззвучный режим, рассказала в беседе с «Леди Mail» филолог, эксперт по деловому этикету Ирина Лозянова. По ее словам, также следует помнить о том, что нужно вежливо общаться с бортпроводниками и другими пассажирами.

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Перед перелетом рекомендуется принять душ, однако от сильного парфюма после него лучше отказаться, объяснила специалист. Также не нужно брать с собой в самолет патчи под глаза и тканевые маски, так как этим лучше воспользоваться уже дома. В салон можно взять только термальную воду.

«Есть еще такое негласное правило: подлокотники всегда уступаются тому, кто посередине, — у него и так самое неудобное место», — отметила эксперт.

Лозянова добавила, что согласно правилам этикета некрасиво делать другим людям замечания, однако также нельзя терпеть хамство. Если кто-то из пассажиров нарушает спокойствие людей на борту, лучше сообщить об этом персоналу.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что перед перелетом лучше отказаться от жирного мяса и зелени. По ее словам, также не рекомендуется есть бобовые и пить алкоголь и кофе. Врач отметила, что жирное мясо может вызвать дискомфорт, поскольку, когда человек долго находится в сидячем состоянии, у него замедляется процесс пищеварения.