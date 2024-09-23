Сочи и Нью-Йорк вошли в топ самых дорогих мест для отдыха

Аналитики рассказали о самых дорогих путешествиях россиян в сентябре. Российский рейтинг возглавил Сочи, а заграничный – Нью-Йорк.

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Двухнедельный отдых на кубанском курорте обошелся двум туристам в 1 040 000 рублей. Гости Черноморского побережья отдыхали от серых будней в пятизвездочной гостинице на базе завтраков. На втором месте списка каникулы во Владивостоке, где четверо отдыхающих за три дня в четырехзвездочном отеле потратила на проживание с завтраками 469 400 рублей. На третьем месте – Лазаревский район Сочи. Там четверо российских туристов в санатории с трехразовым питанием провели девять дней, заплатив за это 409 300 рублей.

Самым дорогим зарубежным отдыхом в сентябре стали почти месячные каникулы в США: двое путешественников за пятизвездочный отель без питания в Нью-Йорке заплатили 2 874 300 рублей. На втором месте рейтинга – турецкая Анталья, в которой два туриста за шесть дней отдохнули в апартаментах за 2 406 400 рублей. Топ-3 замыкает испанский Ильетас (Майорка), где двое туристов в пятизвездочном отеле на базе завтраков за 12 дней потратили 1 990 850 рублей, пишут «Известия».

Напомним, три горных курорта Сочи объявили акции на подъемники и отели. Со скидкой можно купить ски-пассы.

Добавим, стоимость отдыха «все включено» снизилась на 30-50% в отелях Анапы. Недельный тур в бархатный сезон обойдется в 28,5 тыс. рублей.