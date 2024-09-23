Три горных курорта Сочи объявили акции на подъемники и отели

О приближении зимнего сезона напомнил выпавший в горах Сочи первый снег. И пока одни туристы продолжают принимать солнечные ванные на морских пляжах, другие строят планы на более холодные месяцы. Специально для таких «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и Курорт Красная Поляна открыли продажи ски-пассов и объявили о выгодных предложениях. Подробности приводит пресс-служба сочинской администрации.

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— В Сочи для катания будут доступны 169 километров трасс. На всех наших курортах действуют акции по ски-пассам и бронированию, чтобы гости и горожане могли отдохнуть с экономией семейного бюджета, — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

Так, на «Газпром Поляне» до конца сентября действует сезонная скидка 25%. Зимние ски-пассы объединяют сразу две зоны катания – «Лаура» и «Альпика» — с общей протяженностью трасс 34 километра.

«Роза Хутор» в сентябре дарит скидку 30%. Курорт может похвастать самой большой зоной катания в России. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, а также учебные склоны.

На Курорте Красная Поляна до 30 сентября также действуют специальные предложения. Со ски-пассами будут доступны все горнолыжные трассы курорта и сноупарки, включая вечернее катание и экскурсионный подъем в горы без снаряжения.