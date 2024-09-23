Бархатный сезон в России продлится дольше обычного

На юге европейской части России бархатный сезон продлится дольше обычного и закончится не ранее середины октября. Об этом сообщают РИА Новости.

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Бархатный сезон — это время, когда температура воздуха и воды становится одинаковой и приятной для купания.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на юге температура будет около нормы.

Температура преимущественно 22-27 градусов, вода останется по-прежнему теплой. Настоящий бархатный сезон поздно начался и поздно закончится — не раньше середины октября.

Напомним, специалисты назвали топ-5 российских направлений в бархатный сезон, в него вошли Владивосток, Нижний Новгород и Кисловодск.