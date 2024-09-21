Как студенту экономить на путешествиях, транспорте и развлечениях

Студенчество — это едва ли не лучшее время в жизни. Но далеко не каждый студент знает, какие бонусы даёт ему этот статус. А между тем можно бесплатно ходить на концерты и в музеи; можно со скидкой летать на самолётах; можно бесплатно попасть на Камчатку или в Арктику. «Секрет фирмы» собрал информацию о том, какие «плюшки» положены учащимся вузов.

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Как студенту бесплатно ходить в театры и на концерты

С 2021 года у студентов есть «Пушкинская карта». Она предназначена для всех почитателей искусства в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих в России, и позволяет студентам бесплатно (то есть за счёт бюджета) посещать различные культурно-развлекательные мероприятия.

По «Пушкинской карте» можно покупать билеты в: - театры, - музеи, - филармонии, - кинотеатры.

Правда, есть ограничение — 5000 рублей в год.

Как получить и использовать «Пушкинскую карту»

Чтобы оформить «Пушкинскую карту», нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Многие студенты делают это ещё на этапе вступительных экзаменов.

После этого нужно установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Там можно оформить виртуальную «Пушкинскую карту», а потом в ближайшем отделении банка при желании сделать и пластиковую карту.

Расплачиваться ею можно не за все мероприятия, а только за те, что одобрены Минкультуры. Обычно у них есть значок «Пушкинской карты» или указание, что можно ей расплатиться.

А ещё все мероприятия, на которые можно потратить депозит, собраны на сайте «Культура.РФ».

Только не забудьте правильно выбрать регион — автора статьи «Культура.РФ» из Москвы почему-то упорно отправляет в Магаданскую область.

© ФКУ Цифровая культура

Где ещё есть скидки для студентов

При покупке билетов на любые мероприятия полезно поинтересоваться, не предоставляют ли скидки студентам. Это происходит достаточно часто.

Совсем бесплатно, скорее всего, не пустят, хотя и такое бывает: - в Пушкинском музее по средам бесплатно пускают всех детей и учащуюся молодёжь до 24 лет; - в Третьяковке студентов независимо от формы обучения и гражданства бесплатно пускают в первое воскресенье каждого месяца.

В других местах благодаря студенческому можно существенно снизить цену за билет. Например: - на смотровой площадке в «Москва-Сити» (так экономится больше 500 рублей); - в театрах, музеях, зоопарках, кинотеатрах — почти везде есть «молодёжный тариф».

Только там может понадобиться не студенческий, а паспорт.

Скидки при предъявлении студенческого билета дают некоторые книжные магазины, и даже кафе и рестораны. Главное — не стесняйтесь спрашивать.

В Москве студенты пользуются «Картой москвича», которая даёт право на скидки в некоторых магазинах, аптеках и других торговых точках — от 1 до 30%. На mos.ru собраны все предложения по этой карте. Не забудьте установить галочку напротив строчки «студенты, ординаторы, аспиранты».

Бесплатный проезд для студентов

Летать и ездить по стране тоже можно со скидкой.

Льготный проезд на поездах для студентов

РЖД даёт скидку в 25% студентам, аспирантам или курсантам очных отделений вузов и колледжей при условии участия в специальном студенческом бонусном проекте. Скидка распространяется на билеты в сидячих вагонах скоростных поездов или в купе поездов дальнего следования.

Для этого нужно взять справку об обучении. Затем перейти в личный кабинет «РЖД Бонус» — или создать его, если ещё нет.

Скидку должны предоставить в течение пяти дней. Так что если вам предстоит поездка, лучше озаботьтесь вопросом несколько заранее.

После этого схема такая: - При покупке билета в кассах вокзалов надо назвать свой номер участника программы лояльности и сообщить о наличии студенческой скидки. - При покупке билета на сайте нужно добавить номер бонусного счёта в данные пассажира, выбрать чекбокс «Акции «РЖД Бонус». - Затем при оформлении билета после выбора параметров поездки и данных пассажира в поле «Тариф» выберите «Акции…».

И имейте при себе справку из учебного заведения — могут спросить!

© Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Субсидированные перелёты для студентов

Есть скидки и за авиаперелёты. В большинстве авиакомпаний условия примерно одинаковые — скидки предоставляются на перелёты, субсидированные государством. Скидка привязана не к студенческому билету, а к возрасту — до 23 лет (не включительно!).

Эти тарифы действуют, пока билеты есть в наличии, а для оформления необходимы только паспортные данные. Но не забывайте и про другие лайфхаки: покупку билетов заранее, проверка цен после 20:00 вечера, использование тарифов «туда-обратно», который может выйти дешевле, чем отдельная покупка, экономия на багаже и т. д.

«Секрет» запросил информацию о дополнительных льготах для студентов у крупнейших авиакомпаний России.

В «Аэрофлоте» пояснили, что в программе субсидируемых рейсов участвуют не все направления, но их довольно много: например, только из Москвы таким образом можно улететь в 43 города России. При оформлении билетов нужно выбрать программу «Для молодёжи и пенсионеров». В S7 Airlines рассказали, что кроме субсидируемых маршрутов, с июля 2022 года действуют авиабилеты по собственным льготным тарифам, доступным для пассажиров, которым ещё не исполнилось 23 года. Они обозначены специальными значками «%». На них не действуют ограничения по максимальному количеству билетов или дате вылета с момента покупки. В Utair уточнили, что, кроме субсидированных рейсов, предоставляют ещё и двойные мили за полёты по всем направлениям участникам программы лояльности в возрасте от 16 до 25 лет: от 6 до 14%.

Студенческие скидки на общественный транспорт

Разумеется, можно дешевле ездить и по городу, но в каждом регионе свои правила по проездным для студентов. В столице это льготы по «Карте москвича» (стоимость — от 540 рублей за 30 дней и выше в зависимости от условий тарифа).

В Санкт-Петербурге — именные билеты для студентов от 430 рублей и выше.

Как студенту бесплатно путешествовать

А можно искать не авиабилеты, а проекты, которые позволят путешествовать вообще бесплатно. Возможностей в этом плане для студентов просто масса.

"В большинстве своём это государственные или окологосударственные проекты, потому что в России развивается туризм, и его максимально пытаются сделать доступным для молодёжи".

Проект «Больше, чем путешествие» позволяет выиграть в каком-либо конкурсе, выделиться на различных мероприятиях — и получить бесплатную поездку по России. Благодаря программе можно посмотреть всю страну: от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Кавказа.

«Студтуризм» — это не про бесплатные поездки, а про бюджетные путешествия. Основная фишка проекта — университеты предоставляют места в своих кампусах и общежитиях для студентов, позволяя им жить в городе намного дешевле, чем это стоило бы при проживании в отеле. Некоторые вузы предоставляют и свои экскурсионные программы.

"Есть и масштабные программы, которые связаны с волонтёрством или экспедициями. Например, от Русского географического общества. У них большое количество уникальных экспедиций по России".

Волонтёров также ищут на сайте GoodSurfing, есть и локальные проекты — например, «Волонтёрство на Камчатке». Долететь до Камчатки придётся самостоятельно (тут пользуемся советами из предыдущей главы), но уже там вас транспортируют на территорию природного парка, разместят и будут кормить. Правда, нужно будет работать.

Много проектов есть и у вузов. РТУ МИРЭА в марте 2024 года по инициативе студентов создали Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», в который может вступить студент любого вуза.

Бесплатно путешествовать с помощью этого проекта можно не только по Арктике, но и по всей стране.

В этих поездках тоже нужно волонтёрить: заниматься обустройством и маркировкой туристических маршрутов, экологической очисткой, благоустройством объектов инфраструктуры, осмотром экологического состояния русел рек, сбором фольклора и т. д.

© Dirk Unger/Wikipedia

"Все экспедиции для студентов бесплатны, независимо от того, из какого вуза студент. От студентов требуется только наличие минимального туристического снаряжения: рюкзак, спальник, пенка. Палатки мы выдаём, если нужно, но бывают и такие комфортные условия, где даже это не требуется".

"Отдельный вид туризма для студентов — «форумный». У Росмолодёжи очень большое количество проектов — и есть прямо каста «форумных путешественников», которые ездят на мероприятия от Карелии до Владивостока. В Калининграде есть форум «ШУМ», в Ленинградской области — «Ладога», в Крыму — «Таврида». Ребят туда отбирают, их обеспечивают проживанием, питанием, да ещё и насыщают познавательной программой".

В общем, при наличии желания, студенческого билета и правильной цифры в паспорте сегодня молодёжь может неплохо сэкономить и раскрасить свои студенческие годы впечатлениями. Главное — не стесняться спрашивать и узнавать о скидках.

Тем более что навык брать положенные льготы от государства пригодится и во взрослой жизни.