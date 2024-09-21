Эксперты объяснили, как вернуться к работе после отпуска

Для многих граждан возвращение к рабочему ритму после отпуска может быть непростым. Профессиональный менеджер и бизнес-консультант Надежда Баушева поделилась советами, которые помогут сделать этот процесс менее напряженным.

«Чтобы облегчить переход в рабочий режим, важно заранее разработать план действий. Необходимо завершить все неотложные дела до начала отпуска и распланировать рабочую нагрузку на первые дни после возвращения. Это поможет снизить уровень стресса и предотвратить перегрузку», – пояснила эксперт.

Применение методов тайм-менеджмента позволит более эффективно распределять задачи. Баушева предлагает несколько решений: матрица Эйзенхауэра, которая помогает классифицировать задачи по степени срочности и важности; правило 1-3-5, где необходимо ежедневно выполнять девять задач (одну крупную, три средние и пять мелких); метод Fresh or Fried, предполагающий выполнение важнейших дел в первой половине дня, когда мы наиболее продуктивны, пишет Life.ru.

«Физическая активность также играет важную роль. Утренние тренировки, разминка или прогулки в перерывах способствуют переключению и удержанию концентрации. Период адаптации после отпуска требует внимания и заботы о себе», – подчеркивает Баушева.

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