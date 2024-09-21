Что не стоит есть перед полетом на самолете

Некоторые продукты не стоит есть перед полетом на самолете, чтобы избежать плохого самочувствия или проблем со здоровьем. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от чего лучше отказаться перед посадкой на борт.

По словам медика, во время длительного нахождения в сидячем положении у человека начинает медленнее работать пищеварение, поэтому тяжелая пища, в том числе красное мясо, может стать причиной дискомфорта и чувства тяжести в животе. Кроме того, в момент перелета нарушается процесс кровообращения, из-за чего растет риск образования тромбов. В связи с этим не стоит перекусывать продуктами, которые содержат загущающий кровь витамин K. Его можно найти в разнообразной зелени, например в шпинате и петрушке.

Врач настаивает, что перед полетом нельзя пить спиртное, поскольку алкоголь увеличивает нагрузку на сердце, что может стать причиной инфаркта. Лучше отдать предпочтения легким перекусам. Перед полетом можно подкрепиться нежирным мясом птицы, салатом из свежих огурцов и помидоров, а также рыбой, передает слова Соломатиной «Москва 24».

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