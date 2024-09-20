Туристам дадут полгода, чтобы вернуть деньги по невозвратному тарифу в отелях

В Минэкономразвития доработали новые поправки в правила предоставления невозвратных тарифов в гостиницах. В частности, чиновники уточнили, при каких условиях туристу можно будет вернуть деньги за номер, а в каких нет.

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Если гость выбрал возвратный тариф и предупредил, что не приедет до дня заезда, тогда он вправе рассчитывать на получение своих денег в полном объеме. В случае же опоздания, незаезда или несвоевременного предупреждения, с него удержат плату, правда не более чем за сутки. В этом случае отель имеет право не ждать туриста дольше 24 часов, а уже после расчетного часа следующего дня отказаться от договора и предоставить возможность забронировать освободившийся номер другим гостям. Если же турист выбрал невозвратный тариф, то отель будет ждать его до времени заезда последних суток оплаченного бронирования. При этом вернуть деньги сможет, только имея серьезные основания, прописанные в нормативном акте.

В нынешней редакции документа уточнили временные рамки, в которые у туриста есть право предоставить документально подтвержденные основания для того, чтобы вернуть деньги по невозвратному тарифу. Заявление он обязан отправить в отель в течение 6 месяцев. До получения бумаг гостиница может не возвращать деньги. А после того, как документы от туриста окажутся на руках, должна это сделать в течение 10 дней.

Напомним, поправки в Правила предоставления гостиничных услуг в РФ были подготовлены Минэкономразвития и отправлены в Минюст в июле. Позже в документ вносились изменения. В частности, было прописано, при каких обстоятельствах туристу можно будет вернуть средства, если он забронировал отель по невозвратному тарифу. Среди них – болезнь самого туриста или его близкого родственника, включенного в бронирование, смерть члена семьи или близкого родственника туриста, а также введение режима ЧС либо в месте расположения отеля, либо на всей территории России, призыв на военную службу по мобилизации или по контракту. Предполагается, что новые нормы начнут действовать с 1 марта следующего года.