Туристы получают загранпаспорта с некорректным местом рождения

Многие туристы, родившиеся в Горьком (так город назывался до 1990-го), в последнее время получают загранпаспорта с местом рождения «Нижний Новгород». Об этом в соцсетях сообщают турагенты.

Чаще всего ошибка встречается в загранниках со сроком действия 5 лет, но бывает, что населенный пункт некорректно указан и в биометрических 10-летних документах. Приводится новое название города, в то время как турист родился в Горьком, а значит, именно старое наименование содержится в его российском паспорте.

Подобная история, по словам подписчиков «Крыши ТурДома», наблюдается и в другом регионе: туристам, родившимся в Куйбышевской области, в графе «Место рождения» пишут «Самарская область», хотя в Советском Союзе такой области не было.

Некоторые турагенты считают, что документ с некорректным местом рождения желательно заменить:

«Три раза за границу пропустили, на четвертый могут и задержать, если попадется “глазастый” пограничник».

В туркомпаниях рекомендуют своим клиентам оформлять биометрический загранник: с ним якобы таких проблем нет, даже если будет ошибка, претензий на границе к обладателям 10-летних паспортов обычно не возникает.

Однако ранее в департаменте пограничного контроля Погранслужбы ФСБ развеяли подобные опасения россиян. В ведомстве пояснили, что написание в графе «Место рождения» разных вариантов переименованных населенных пунктов ошибкой не считается и не делает паспорт недействительным. Такое разъяснение поступило в феврале в ответ на запрос НКО «Федерация туризма».

То, что загранник с другим вариантом названия города действителен, подтверждает и опыт турагента из Нижнего Новгорода.