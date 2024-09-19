Туристы вернули часть стоимости тура за попутчика, пропустившего отдых

Туристы из подмосковной Балашихи приобрели за 241,5 тыс. руб. тур в Египет на трех человек, но полететь на отдых удалось только двоим – один путешественник не смог по семейным обстоятельствам. За неделю до вылета отдыхающие обратились к туроператору с просьбой сделать перерасчет и вернуть неиспользованную часть стоимости тура – около 71 тыс. руб.

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Однако туроператор, как рассказали в Красногорском городском суде, вначале отказался – сославшись на то, что фактически понесенные расходы составили всю стоимость путевки. Но затем – после неоднократных обращений туристов через турагента – все-таки пересчитал и деньги вернул. Правда, не 70, а чуть больше 20 тыс. руб.

Туристов такой поворот событий не устроил, и они обратились в суд. В иске фигурировала сумма 71 тыс. руб., которую, как посчитали отдыхающие, туроператор им не выплатил, такого же размера неустойка – за то, что им не вернули деньги в добровольном порядке, 50-тысячная компенсация морального вреда, а также штраф в размере 50% от присужденной судом денежной суммы.

В первой инстанции суд отдыхающие выиграли, правда, иск был удовлетворен частично – сумму основных требований сократили на 20 тыс. руб., которые туроператор вернул еще до судебного процесса, до 15 тыс. снизили размер морального вреда, до 30 тыс. – неустойку. Также был уменьшен штраф. Но туроператорская компания, не согласившись с таким решением, подала апелляцию. И часть денег ей удалось отбить.

Как посчитали в Московском областном суде, в первой инстанции ошибочно применили положения п. 5 ст. 28 Закона РФ о защите прав потребителей к случаю несвоевременного возврата денежных средств в связи с добровольным отказом потребителя от договора. Эти положения применяются, если исполнитель нарушил сроки выполнения услуги или оказал ее некачественно. «Поскольку таких нарушений со стороны туроператора судом установлено не было, в деле отсутствовали правовые основания для взыскания с него неустойки», – говорится в судебном решении.

Иными словами, тур состоялся в срок, претензий к качеству путешествия высказано не было. В итоге от выплаты неустойки туроператора освободили, снизили и размер штрафа – до 20 тыс. руб.

На прошлой неделе мы написали, что туристам из Тюмени удалось вернуть полную стоимость тура в Таиланд, куда они не смогли поехать из-за болезни родственника.