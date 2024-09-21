Демонстратор самолета S7 совершил первый полет

Демонстратор разработанного S7 Group самолета Tango совершил первый полет, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В холдинге отметили, что воздушное судно поднялось на высоту с аэродрома в Московской области. Тестовое испытание прошло утром сегодня, в субботу.

Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group, — уточнили в пресс-службе.

Воздушное судно успешно взлетело. Самолет выполнил программу испытаний и благополучно сел на аэродроме.

Tango оснащен двигателем UL Power 520is. Одновременно с разработкой этой модели холдинг S7 Group работает над собственным двигателем аналогичной мощности. Его первый образец сейчас проходит тестовые испытания.

Самолет Tango является учебно-тренировочным воздушным судном с вместительностью на четверых человек. Разработка модели велась последние полтора года на технической базе S7, которая находится в Торбеево. Самолет выполнен из отечественных композитных материалов. Tango планируют использовать для обучения российских пилотов, а также для частных рейсов.

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