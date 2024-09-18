На распродаже Nordwind туристам предложили слетать в Сочи со скидками

Череду осенних распродаж авиакомпаний продолжила Nordwind Airlines. Сегодня перевозчик объявил о спецпредложениях, которые будут действовать до конца недели. Фиксированных скидок нет, заявили только о минимальных ценниках по направлениям. Их, надо отметить, немало. В списке много вариантов улететь в Сочи в грядущем зимнем сезоне – из большинства городов, входящих в маршрутную сеть.

© tourdom.ru

Редакция TourDom.ru проверила, сходятся ли реальные ценники с обещаниями и выгодно ли это туристам в среднем по рынку. Дешевле всего улететь на курорт предложили из Иваново. Правда, за заявленные 2999 с ручной кладью в 10 кг в одну сторону можно слетать либо в ноябре, либо после новогодних каникул. В остальное время в 1,5–2 раза дороже. Ну а в самый пик цены доходят до 14 тыс. в одну сторону. Тем не менее это лучшие варианты – здесь у перевозчика конкурентов нет.

А вот в крупных хабах, где работает большее число авиакомпаний, выдерживать цены сложнее. Так, заявленный распродажный прайс из Казани найти в системе бронирования невозможно. На one-way заявляли расценку в 3600, но в системе бронирования в лучшем случае на пару тысяч выше. Туда-обратно в ноябре можно слетать от 12 тыс. налегке. А вот багажные тарифы сравнимы с предложениями «Победы». На новогодних каникулах туристам выгоднее поискать варианты с другими перевозчиками. Если повезет с датами, то можно улететь примерно за 20–25 тыс. «Победой» или даже «Аэрофлотом», а у Nordwind в лучшем случае за 30 тыс.

Из Екатеринбурга на Черноморское побережье можно улететь, если повезёт, за 5 тыс. в середине декабря. В остальном реальные ценники вновь значительно расходятся с рекламными – наполовину, а то и вдвое. Предложения на распродаже вполне сравнимы с обычными ценами у конкурентов – здесь уже не только «Победа», но и базовый перевозчик «Уральские авиалинии». В ноябре у всех можно найти round trip от 20 тыс. В новогодний период наполовину дороже.

А вот в соседней Тюмени скидки действуют. В декабре удастся слетать туда-обратно за 9 тыс. И это лучший вариант, причем заметно по сравнению с другими компаниями. В праздники за 28 тыс. Дешевле только у Utair – от 25.

Из Толмачево в ноябре у Nordwind самые выгодные предложения – round trip предлагают от 13 тыс. В то время как у базового перевозчика S7 в лучшем случае 22. А вот в новогодние даты местная авиакомпания часто даже выигрывает – минимальные предложения от 36 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что Utair предложила туристам дешевле слетать зимой на юг и в ОАЭ.