В Госдуме рассказали, в какой осенний месяц выгоднее брать отпуск

Осенью выгоднее всего брать отпуск в октябре, считает депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Как он отметил в беседе с LIFE.ru, именно в этом месяце установлено самое низкое число выходных.

При этом рабочие дни будут составлять большую часть месяца — 23 дня из 31. Таким образом, октябрь оказывается самым привлекательным месяцем для планирования отпуска осенью, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что благодаря такой пропорции можно сильно сократить долю отпускных дней по сравнению с общим количеством рабочих дней. Октябрь идеально подходит, так как в этом месяце можно минимизировать расходы на отпуск и сохранить баланс между отдыхом и работой, добавил Чаплин.

Ранее стало известно, что около трети граждан России не стали брать отпуск этим летом, такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отмечается, что доля отказавшихся от летнего отдыха держится на рекордно высоком уровне второй год подряд.

До этого эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова сообщила, что некоторые работники любят увеличивать отпуск, дробя его на маленькие промежутки между выходными и праздниками, но руководству компании это может быть невыгодно. По ее словам, начальство может отказаться согласовывать такую схему отдыха.