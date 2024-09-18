Автомат для поиска потерянного багажа появился в Шереметьево

Автоматическая стойка для оформления потерянного багажа появилась в Шереметьево
В терминале D аэропорта Шереметьево установили автоматическую стойку для подачи заявок на розыск потерянного багажа, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Пассажиры, прилетающие в терминал D, теперь могут воспользоваться автоматической стойкой Lost&Found, которая позволит путешественникам оперативно подавать заявки на розыск багажа», – говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо поднести посадочный талон к специальному сканеру, и информация о полете будет добавлена к заявлению, затем следует добавить описание багажа и указать контактные данные. Время на подачу заявки не займет более трех минут.
«Информация о ходе розыска багажа поступит на вашу электронную почту. Заявление можно отслеживать самостоятельно – на сайте в удобное время и без очередей», – заключили в пресс-службе.