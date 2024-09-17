Туристический кешбэк хотят сделать адресным

Программу туристического кешбэка, действовавшую в нашей стране с августа 2020-го по сентябрь 2022 года, предлагается возродить. Однако не для всех, а лишь для отдельных категорий населения – в частности, многодетных семей, детей участников СВО и т. д. С такой инициативой выступила зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко.

© tourdom.ru

Программа туристического кешбэка была запущена во время пандемии ковида и ставила целью стимулировать спрос на внутренний туризм, который тогда, как, впрочем, и выездной, пребывал в стагнации. Туристы оплачивали туруслуги картами «Мир», а затем им возвращалась часть стоимости.

Сейчас ситуация на рынке кардинально изменилась. Проблема теперь не в недостаточном спросе на поездки по стране, а в нехватке предложения туруслуг, что ведет к росту цен на них. Об этом еще осенью 2023-го говорил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, аргументируя решение Правительства РФ не предлагать программу туристического кешбэка в 2024 году:

«Это была разовая мера социальной поддержки и помощи бизнесу. Теперь спрос на внутренний туризм огромный, и нужно заниматься инвестициями в инфраструктуру. Любая из таких мер имеет свою оборотную сторону – разгоняет инфляцию, увеличивает стоимость продукта. Что потом перекладывается, по сути, на плечи потребителей». В федеральный бюджет на 2023–2025 годы расходы на туристический кешбэк не заложены.

Если приоритетом в идее возродить кешбэк ставится социальная поддержка отдельных категорий граждан, то этот механизм даже чисто технологически – не самый подходящий. Ведь банкам, прежде чем возвращать часть оплаченной за туруслуги суммы, придется каким-то образом выяснять, относится ли держатель карты к социально не защищенным слоям населения. Это можно сделать, например, через портал Госуслуг, но процедура усложняется. Кроме того, так как речь преимущественно о компенсациях за детский отдых, не вполне ясен источник выделения денег:

«Это прерогатива не столько Минэка, сколько Министерства просвещения», – рассказал порталу TourDom.ru источник, прежде работавший в Ростуризме, а затем – в Минэкономразвития.

Дополнительная сложность – контроль за расходованием средств. Напомним, что с туристическим кешбэком были связаны громкие разоблачения финансовых махинаций: в прошлом году ФСБ выявила целую преступную группу из недобросовестных руководителей туркомпаний и их подельников, обналичивших более 90 млн руб. на продаже фиктивных путевок, по которым через механизм кешбэка причитался возврат от 20 до 40% стоимости.

Основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов полагает, что депутатская инициатива возродить туристический кешбэк непроходная, шансов на то, что ее поддержит Минэк, невысоки. По его мнению, гораздо больше перспектив у прямого финансирования из бюджетов разных уровней отдыха людей, нуждающихся в помощи государства. В регионах не первый год используются социальные сертификаты, они позволяют частично, а иногда и полностью оплачивать людям оздоровление и отдых – прежде всего, детский.