Эксперт рассказал, почему работники отказались от отпусков этим летом

Треть россиян отказались от отпуска летом в пользу работы. В июне-августе «условными трудоголиками» стали 33% жителей страны. По данным ВЦИОМ, определенный «тренд» наметился в последние два года. MIR24.TV поговорил с экспертами о том, почему в стране формируется новая тенденция на отказ от летнего отдыха.

Тур-менеджер Диана Ткаченко поясняет, что отказ от летнего отпуска связан с несколькими причинами. Одна из таковых – коронавирусная инфекция и закрытие границ. Вторая причина – рост цен на путешествия.

«Очень многие зарубежные направления до сих пор закрыты для путешествий. Если обратиться к статистке, то по сравнению с прошлым годом снизился, например, туристический поток в Турцию. Среди россиян это было самое популярное направление, но поскольку в Турции произошла инфляция, многие отказались от поездки», – говорит Диана Ткаченко.

Третьей причиной эксперт называет осознанное проведение отдыха. Так, летом можно отдохнуть в месте своего проживания: побывать на речке или даче, прогуляться по паркам, посетить музеи. А вот зимой, когда не хватает солнца, люди отправляются за границу, подчеркивает Диана Ткаченко.

Снижение покупательской способности за счет инфляции и роста валютного курса, цен на авиабилеты, проживание отмечает среди причин отказа от летнего отдыха путешественник, блогер, автор проекта «Направления» Дмитрий Лукьянчук.

«Одной из причин может стать нежелание снижать уровень дохода на время отпуска. В России большое количество самозанятых, фрилансеров, предпринимателей. Прямая зависимость от сдельной оплаты труда заставляет людей отказываться от летнего отпуска, когда заказов или клиентов может быть больше обычного. Принцип «пока другие отдыхают – есть возможность неплохо заработать». Это же касается высокого новогоднего сезона, когда предприниматели стараются не упустить «хлебные дни», – добавляет путешественник.

Но, с другой стороны, как считает Дмитрий Лукьянчук: лето – лучшее время для организации отдыха, потому что активность в любом случае снижается. В это время надо планировать небольшой перерыв в работе. Сегодня достаточно стимулов для внутреннего туризма, даже на небольшие расстояния или ограниченное количество дней. Это автотуризм, кемпинг, экотуризм, посещение культурно-исторических достопримечательностей и короткие железнодорожные туры.

«В связи с распространением удаленного формата многие россияне перестали подгадывать официальный отпуск исключительно под летние каникулы: самое пиковое и дорогое время для поездок к морю. А в связи с удорожанием туристических услуг даже заядлые путешественники стремятся сместить его на более низкий сезон, когда спрос традиционно снижается. Сэкономить сейчас также помогает раннее бронирование, и туристы этим активно пользуются. Так, уже сейчас идет активное бронирование новогодних туров», – резюмировал Дмитрий Лукьянчук.

Отсутствие отпуска чревато эмоциональным выгоранием, стрессами и психическими расстройствами. Все вместе это может привести к длительному депрессивному состоянию, когда человеку понадобится помощь психиатра, как пояснила психолог, дефектолог, научный сотрудник Института коррекционной педагогики Дарья Сальникова.

«Многие россияне, особенно из больших городов, зачастую очень проактивные. И зачастую именно они путают отдых с ленью. У активных людей складываются ложные представления об отпуске. Если они сейчас отправятся на отдых, то там они будут лениться, прокрастинировать и не выполнят очень много дел: тогда их бизнес и финансы встанут. Но это ошибочное мнение», – отметила эксперт.

Доля отказавшихся от отдыха в 2024 году в пользу работы держится на рекордно высоком уровне: 39% мужчин и 28% женщин. В основном это люди в возрасте от 25 до 34 лет (37%). Также ВЦИОМ привел данные: без летних отпусков оказались россияне с плохим и очень плохим материальным положением (42%), работники коммерческих организаций (42% против 21% бюджетников).

«Люди намеренно отказываются от отпусков, как показывает статистика. Год человек еще может проработать без отдыха ради каких-то целей. Но на второй или третий год он полностью выгорает и впадает в сильное стрессовое состояние, которое иногда еще называют «на дне». Из такого состояния самостоятельно почти невозможно выбраться», – добавила Дарья Сальникова.

Когда человек сам себе не разрешает отпуск, то включается режим трудоголика. За любое проявление слабости, за отдых люди начинают себя ругать: получается большой клубок переживаний. В таких ситуациях, как говорит психолог, важно признаться: «ты – самый обычный человек, а любому обычному человеку свойственно уставать». Человек – не робот: он не может работать по 24 часа. Каждому свойственно уставать и физически, и ментально.

«Рекомендую не доводить себя до состояния, когда полностью выгорел и только потом устроил себе отдых. Во время отпуска понаблюдайте за собой, ответьте на вопрос: как часто вам нужен отдых? Например, раз в полгода или раз в год? А, может, раз в два месяца? И это будет профилактика вашего эмоционального выгорания и недопущение до стрессовых состояний», – прокомментировала эксперт.

Дарья Сальникова советует периодически устраивать дни, когда можно полностью расслабиться. Например, посмотреть телевизор или просто полежать в кровати. Также важно во время отдыха отключаться от «информационного шума»: необходимо отказаться от рабочих звонков и переговоров.