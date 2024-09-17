Пассажиры отсудили у «Аэрофлота» компенсацию после потери багажа

Петербургские туристы подали в суд на «Аэрофлот» после потери их багажа на рейсе из Северной столицы в Гонконг. Авиакомпания была готова возместить пассажирам материальные расходы, но истцы потребовали еще и компенсацию моральных страданий.

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Согласно материалам дела, две женщины в начале января летели «Аэрофлотом» из Петербурга в Гонконг с пересадкой в Москве. В Китае туристкам сообщили, что их чемоданы остались в России, в том числе и легкая одежда. Путешественницам пришлось купить новые наряды, а также средства личной гигиены. Чемоданы «Аэрофлот» привез только через 3 дня.

По возвращении на родину петербурженки обратились к авиакомпании с претензией. Они потребовали оплатить штраф за просрочку доставки багажа, возместить потраченные на приобретение предметов первой необходимости деньги и заявили о своих моральных страданиях, которые оценили в 50 тыс. руб. «Аэрофлот» согласился удовлетворить все запросы клиентов, кроме последнего. Тогда женщины решили обратиться в суд.

На заседании представитель перевозчика объяснил, что вещи не успели погрузить на рейс до Гонконга, так как борт из Петербурга прибыл в Москву с задержкой. В целом же авиакомпания вину с себя не снимает, однако по поводу моральных страданий пассажирок есть вопросы.

«Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик ссылался на то, что компенсация морального вреда не предусмотрена Конвенцией для унификации некоторых правил международных перевозок от 28.05.1999 (Монреальская конвенция), Воздушным кодексом РФ и нормативными документами ответчика», – сообщили в пресс-службе Объединенных судов Петербурга.

Впрочем, судья не принял эти доводы и указал, что моральный вред, причиненный женщинам из-за задержки багажа, в данном случае подпадает под закон «О защите прав потребителей». В итоге иск удовлетворили, однако размер компенсации уменьшили в 5 раз – до 5 тыс. руб. на туриста.