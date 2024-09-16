Проверьте перед поездкой: туристы сообщают об ошибках в загранпаспортах

Туристам с пятилетними загранпаспортами перед поездкой стоит проверить правильность данных, чтобы ошибка в документе не привела к его изъятию на границе, заявил НСН Георгий Мохов.

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Туристы все чаще добиваются компенсации через суд при изъятии загранпаспорта на границе, если удается доказать, что ошибка в документе – ответственность МВД. Об этом в интервью НСН рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Жительница города Озерск в Челябинской области через суд получила компенсацию в 500 тысяч рублей за сорванную поездку в Таиланд, рассказали в пресс-службе Озерского горсуда. Отпуск не состоялся из-за ошибок в загранпаспортах женщины и ее сына. По данным суда, ответчиками по иску выступали МВД, Минфин и управление МВД по городу, которое и выдало бракованные документы. По словам Мохова, подобные случае участились с декабря 2023 года.

«Раньше подобное случалось гораздо реже, туристам просто указывали на необходимость по возвращении заменить паспорт. Некоторые граждане годами выезжали с опечатками и ошибками в паспортах. После введения регламента о недействительности паспортов появилось юридическое основание и даже обязанность пограничников изъять недействительный паспорт на границе. В результате у туристов срывались поездки. Убытки могут быть очень большими, ведь это пропавшие билеты, туры. При этом туроператоры возвращают только часть денег с учетом фактических расходов. Несколько таких дел дошло до судов, суды взыскивали с МВД, если был доказан факт ошибки именно на их стороне. Если выяснялось, что гражданин в анкете указывал неверные данные, например, перепутал даты рождения детей, то компенсация потерянного тура не выплачивалось», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, чаще всего на границе изымают пятилетние паспорта без биометрических данных.

«Сейчас случаев с изъятием паспортов на границе стало меньше, все перепроверили данные в паспортах, поскольку история стала публичной. В основном подобное случалось с пятилетними паспортами без биометрии. Если у вас старый не биометрический паспорт, надо проверить правильность написания фамилии, транслитерации, места рождения. Если есть какие-то сомнения, нужно сходить в МФЦ и перепроверить данные», - заключил.

Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян сообщил «Радиоточке НСН», что, среди прочего, загранпаспорт могут изъять на пограничном контроле, если в нем будет указано устаревшее название города.